شؤون اللاعبين لـ كلام في الجون: الزمالك سليم مع كوفي.. المشكلة لدى اللاعب

قال محمود الشامي رئيس لجنة شؤون اللاعبين التابعة لاتحاد الكرة المصري إن الزمالك موقفه سليم فيما يخص أزمة محمد كوفي لاعب الفريق الأبيض ومنتخب بوركينا فاسو.

وكان كوفي قد ترك مصر غاضبا من الزمالك، وصرح أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي الأبيض "لا نعلم أين اللاعب".

وسأل برنامج كلام في الجون المذاع عبر أثير شبكة ميجا إف إم عن عواقب ما فعله كوفي وهل يحق له فسخ عقده مع الزمالك؟

وأجاب الشامي "لا. الزمالك موقفه سليم واللاعب لو قرر فسخ عقده سيكون فسخا من طرف واحد".

وأوضح "الزمالك سدد كل مستحقات اللاعب سابقا ولا توجد مستحقات متأخرة لدى كوفي. وبالتالي موقف النادي سليم".

إلى ذلك تطرق الشامي لمشكلة شوقي السعيد الذي وقع للزمالك ولوادي دجلة في آن وحد.

وقال الشامي: "ننتظر أن يصل رئيس الزمالك ونظيره في دجلة لحل ودي حتى لا يتم إيقاف اللاعب بعدما تم ثبوت توقيعه لناديين".

وأتم "أما في حال لم يتم الاتفاق على حل ودي. سيدفع اللاعب غرامة من العقد الأعلى في العقدين الذين وقع عليهما، وكذلك سيبتعد عن الملاعب 6 أشهر للإيقاف".

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