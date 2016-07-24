العرابي: صعود ترامب يقلص من نفوذ الإخوان عالميًا.. وكلينتون الأقرب لرئاسة أمريكا

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، محمد العرابي، إن السياسة الأمريكية في عهد أوباما دعمت خلافة الإخوان لمبارك، مشددا على أن الولايات المتحدة سعت لاحداث تغيير فى الشرق الأوسط باستخدام جماعات الإسلام السياسي.

وأضاف خلال حواره لبرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن الانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها فى الولايات المتحدة تسير فى ناحية مرشحة الحزب الديموقراطي، هيلاري كلنتون، مشيرا إلى أن وجود كلينتون على رأس أمريكا سيكشل أعباءً على الشرق الأوسط لأنها امتداد للسياسة الأمريكية السابقة فى المنطقة.

وأوضح العرابي أن ترامب حال فوزه سيقلص من نفوذ جماعة الإخوان بخلاف سياسة هيلاري كلينتون التي دعمت الجماعة كثيرا منذ اندلاع ثورة 25 يناير، مؤكدا أن العالم بحاجة لتقويض النفوذ الإخواني حول العالم وفى داخل المؤسسات البرلمانية الأوروبية.

وتابع العرابي أن الأزمات العربية فى الآونة الاخيرة شديدة التعقي والتداخل الإيراني واضح في أغليها، لاسيما أن دور الجامعة العربية فى ظل تولي أحمد ابو الغيط مبشر جدا ويدعو للتفاؤل فى عدد من القضايا.