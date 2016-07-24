الجروان: البرلمان العربي هو الآلية الشعبية لحشد الدعم الدولي حول قضايانا

التقى أحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، برئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الأستاذ سيدي محمد ولد محم، وذلك ضمن مقابلات وأنشطة البرلمان العربي على هامش المشاركة في فعاليات القمة العربية السابعة والعشرين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، وحضر اللقاء خليل ولد النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية الموريتانية وعضو البرلمان العربي، وسعادة السفير فمهى فايد الأمين العام المساعد للبرلمان العربي.

في البداية، أشاد رئيس البرلمان العربي بإقامة القمة العربية في موريتانيا وما تقدمه القيادة والحكومة والشعب الموريتاني من تسهيلات واجراءات لإنجاح هذه القمة والتي تمثل قمة “الأمل والعمل”، مشيدين بالتطورات الإيجابية التي تشهدها دولة موريتانيا على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بقيادة بالرئيس محمد ولد عبد العزيز.

وأكد الجروان أن البرلمان العربي يهنئ الشعب الموريتاني على خطوات حكومته لدعم وتعزيز العمل العربي المشترك وبما يعود بالنفع على الشعب الموريتاني الشقيق ويخدم المصالح الأمنية والإقتصادية والاجتماعية لموريتانيا وشعبها الأبي، مؤكدا على وضع كافة امكانيات البرلمان العربي الذراع الشعبي لجامعة الدول العربية لخدمة الشعب العربي تحت قيادته القادمة المتمثّلة في الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

واستعرض رئيس البرلمان العربي جهود البرلمان في مجال العمل العربي المشترك خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على أن البرلمان العربي يضع نصب أعينه ويولى أهمية كبيرة بالعمل في مجال القضايا التنموية في دولنا العربية، والانطلاق من الاهتمام ببناء الإنسان العربي وقدراته كسبيل ووسيلة لتلبية الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطن العربي.

وأشاد رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، حزب الأغلبية، بجهود البرلمان العربي ودوره الإيجابي في دعم مسيرة العمل العربي المشترك، وحمله راية حشد المجتمع الدولي لدعم قضايا الأمة العربية، مؤكدا على المشاركة الفعالة من البرلمان الموريتاني في أنشطة وفعاليات البرلمان العربي.