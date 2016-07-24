صور.. أوائل الثانوية بمحافظة الوادى الجديد علمي علوم على مستوى الجمهورية‎

سادت حالة من الفرحة والبهجة والزغاريد في منازل الأوائل بالوادى الجديد، حيث أعربت الطالبه نرفانا جمال متى بالوادي الجديدعن فرحها الشديد عقب إبلاغها حصولها على المركز الأول مكرر “شعبة علمي علوم” بنتيجة الثانوية العامة 2016، والحاصلة على مجموع 409.5 درجات.

واستقبلت “نرفانا” أصدقاءها وجيرانها للتهنئة بالنجاح والتفوق، وأشارت إلى أنها ستدخل كلية الطب وستتخصص في طب الأطفال.

ومن جانبها أعربت الطالبه اهداء خالد عبد النعيم، عن فرحتها بالمركز الأول على مستوى الجمهورية وترجع الفضل لوالدها ووالدتها واساتذتها للوقوف بجانبها فى استذكارها لدروسها.

ومن جانبها أعربت الطالبة أمل عفت سعيد سيد، الأولى مكرر على مستوى الجمهورية، علمى علوم، من محافظة الوادى الجديد بمجموع 409.5 درجات، عن سعادتها بعد تلقيها خبر حصولها على مركز أول مكرر على مستوى الجمهورية، مواكده أن الفضل يرجع إلى والدتها ووالدها وشقيقتها الكبرى، والتي ساندتها طول رحلة دراستها، مؤكدة أنها سوف تلتحق بكلية الصيدلة.

واعرب الطالب حسن ايمن محمد، من مدرسة الجديدة الثانوية بالداخلة، فرحته بالنجاح والتميز وانه سعد باتصال الوزير لإبلاغه بحصولة على المركزالاول مكرر بالثانوية العامة، ويرجع الفضل إلى المدرسة والوالد والوالده لتوفير له كل وسائل التألق والنجاح مقدما الشكر لكل من وقف بجوارة ويتمنى ان يحقق أحلام والديها فى الاتحاق بكية الطب، لكى يساعد ابناء قريته.

وكانت محافظة الوادى الجديد قد حصدت 4 مراكز أولى على مستوى الجمهورية في أوائل الثانوية العامة منهم ثلاثة طالبات بمدرسة نجيب محفوظ بالخارجة، وطالب بمدرسة الجددية بالداخلة.

وكان الدكتور الهلالي الشربيني أعلن ظهر اليوم أسماء الأوائل على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة 2016، ونسب النجاح في الشعبتين العلمية والأدبية، وبلغ عدد الأوائل ٩٣ طالبا​.​