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4 مشاكل جلدية ناتجة عن استخدام الهاتف المحمول لفترة طويلة

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4 مشاكل جلدية ناتجة عن استخدام الهاتف المحمول لفترة طويلة 4 مشاكل جلدية ناتجة عن استخدام الهاتف المحمول لفترة طويلة
استخدام الهاتف المحمول أصبح من أكثر الأشياء استخداما خلال هذه الأيام، نظرا لتعدد متطلبات الحياة، لكن وجد له العديد من التأثيرات الضارة على صحة الجلد.

وفى هذا الإطار ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "newindianexpress" التأثير السلبى لاستخدام الهاتف المحمول على الجلد ويتضمن الآتى:
>1.التهاب الجلد: وذلك ناتج من وضع الهاتف المحمول بالقرب من الجلد، مما ينتج عنه تورم واحمرار وحكة وبعض التقرحات، لأن الهواتف تحتوى على النيكل والكروم، ولتجنب هذه المشكلة تكون من خلال وضع الهاتف على مكبر الصوت عند التحدث أو التحدث من سماعة بلوتوث.

2. التجاعيد المبكرة: فهناك الكثير من الشباب يشتكون من تجاعيد تحت العينين وحول الرقبة، وينتج ذلك عن طريق التحديق فى شاشة الهاتف، كما أنه يسبب شقوقا عمودية بين الحواجب، ولتجنب حدوث هذه المشكلة ضع الهاتف على مستوى العين وزيادة حجم الخط واستخدام الكريمات تحت العينين.

3.ظهور بقع داكنة على الجلد: لأن الهاتف المحمول عندما يتم استعماله لفترة طويل قد يسخن، مما ينتج عنه إنتاج الميلانين ويسبب ظهور بقع داكنة على الجلد، ولحل هذه المشكلة يجب تحديد مدة المكالمة.

4. حب الشباب: لأن الهاتف يحتوى على 25.000 من الجراثيم التى تأتى من اتصال الجلد والتى ينتج عنها ظهور حب الشباب، وحل هذه المشكلة تنظيف الهاتف يوميا بالمواد المضادة للجراثيم، خاصة بعد السماح للآخرين باستخدامها.
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