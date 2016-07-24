المستشفيات التعليمية: لا توجد قوائم انتظار وقرارات نفقة الدولة بعد أسبوع

أكد الدكتور هانى نصر، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، خلال مؤتمر صحفى اليوم، بمناسبة توقيع اتفاقية تعاون بين معهد إيمو ببرشلونة بإسبانيا، والهيئة لتدريب الأطباء الحاصلين على الماجستير فى التخصصات المختلفة فى طب وجراحة العيون، بحضور السفير أرتورو أفيلو سفير إسبانيا بالقاهرة.

وقال الدكتور هانى نصر إن المستشفيات التابعة للهيئة تقدم الخدمة مجانا، وإنه لا وجود قائمة انتظار فى المرضى الذين يرغبون فى ترقيع القرنية، أو إجراء الفحوصات اللازمة على العين، وأقصى وقت يحتاجه للحصول على قرار نفقة الدولة هو أسبوع فقط.

وأشار الدكتور هانى نصر إلى أنه لدينا معهد واحد تابع للهيئة يعالج أمراض العيون، وهو المعهد التذكارى للأبحاث الرمدية، ولدينا أقسام العيون مثل أقسام الرمد بالمستشفيات مثل مستشفى المطرية ودمنهور وبنها، موضحا أنه سيتم تدريب 10 أطباء كل ثلاث أشهر على جميع التخصصات، موضحا أن الحكومة الإسبانية ستقوم بدعم المتدربين مجانا، وكهيئة سيتم التكفل بالإقامة هناك لمدة 3 شهور. وأوضح أن معهد إيمو يعتبر من أكبر المعاهد على مستوى العالم فى طب وجراحة والعيون.

ومن جانبها قالت الدكتورة نادية بدوى مستشار إعلام واتصال وتثقيف صحى بهيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية، إن الهيئة هى أحد قطاعات وزارة الصحة والسكان، وتعتبر جامعة وزارة الصحة، حيث إن جميع العاملين بالهيئة حاصلين على شهادات علمية، بدءا من الماجستير للدكتوراه ثم القيام بأبحاث علمية لأن الهيئة لها هدفان، موضحا أن الهدف الأول هو تقديم خدمة علاجية على مستوى عال من الجودة طبقا للإمكانيات المتاحة.

وأشارت الدكتورة نادية إلى أن هذه الخدمة لن تتم إلا بوجود كفاءات علمية متطورة متفتحة على الداخل والخارج، وعليه فالهيئة تقوم بالتدريب وتعليم الأطباء طبقا لبرتوكولات مع الجامعات المختلفة والمراكز الطبية المتخصصة داخليا، وأيضا دوليا، وما حدث اليوم هو صورة للتعاون الدولى ما بين هيئة المعاهد التعليمية ومركز إيمو لطب وجراحة العيون باسبانيا، والتى تعتبر فى المراكز المتقدمة من طب وجراحة العيون فى العالم.

وأكدت د. نادية أن اختيار الأطباء سوف يكون طبقا لمعايير وضعتها الهيئة لشباب الأطباء الحاصلين على الماجستير والدكتوراه حديثا وصغار السن، موضحة أن ذلك يتيح لهم التعرف على التقدم العلمى فى هذا المجال وتطبيقه داخل وحدات الهيئة، وهناك العديد من البروتوكولات التى يجرى التنسيق لها والترتيب لباقى وحدات الهيئة المتخصصة .

جدير بالذكر أن المؤتمر شارك فيه عدد من المستشفيات التابعة للهيئة، ومنهم الدكتور أحمد فتحى عميد معهد القلب القومى.

الصحة توقع برتوكول تعاون مع معهد إيمو الأسبانى لتدريب أطباء العيون

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