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مران الأهلي - تدريبات منفردة لمروان وأنطوي.. وتألق متعب بعد 5 حقن

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مران الأهلي - تدريبات منفردة لمروان وأنطوي.. وتألق متعب بعد 5 حقن مران الأهلي - تدريبات منفردة لمروان وأنطوي.. وتألق متعب بعد 5 حقن

خاض الثنائي مروان محسن وجون أنطوي تدريبات منفردة بالجري حول الملعب في المران الثاني للأهلي في المغرب استعدادا لمواجهة الوداد.

الأهلي يستعد لمواجهة الوداد الرياضي المغربي يوم الأربعاء في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

مواجهة حاسمة ومصيرية تنتظر الأهلي أمام الوداد للحفاظ على آماله في التأهل من مجموعته بدوري الأبطال.

وشهد مران الأهلي الثاني في المغرب خوض مروان محسن المنضم حديثا لصفوف الفريق إلى جانب جون أنطوي تدريبات منفردة ومن المنتظر أن يخضع الثنائي لفحوصات طبية يوم الاثنين لمعرفة موقفهم النهائي من المباراة.

وعلى الجانب ذاته تألق عماد متعب خلال المران فنجح في تسجيل أكثر من هدف من ضربات رأسية لينال على أثر ذلك تحية الجميع.

متعب عان من آلام في الكلى إلا أنه تعافى وشارك بشكل طبيعي في المران.

وجاء مشاركة متعب بعد تلقيه 5 حقن مسكنة من قبل خالد محمود طبيب الفريق.

وركز مارتن يول المدير الفني للأهلي على العرضيات من الجانب الأيمن والأيسر.

بينما واصل مؤمن زكريا تدريباته التأهيلية وتدرب بشكل خفيف بالكرة.

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