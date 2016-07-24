بالصور - تأخر مران الأهلي بسبب ' مفاجأة الكوكب المراكشي '

تأخر مران الأهلي يوم الأحد في المغرب عن الانطلاق في موعده المحدد وذلك بعد تواجد فريق المغرب المراكشي في ملعب التدريبات.

الأهلي يستعد لمواجهة الوداد الرياضي المغربي يوم الأربعاء في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

مواجهة حاسمة ومصيرية تنتظر الأهلي أمام الوداد للحفاظ على آماله في التأهل من مجموعته بدوري الأبطال.

وفوجئ الجهاز الفني للنادي الأهلي واللاعبين بتواجد فريق الكوكب المراكشي المغربي على نفس ملعب تدريبات الفريق. مما تسبب في تأخير انطلاق المران.

وانتظر الأهلي فريق الكوكب المراكشي حتى انتهى من مرانه بعدها بدأ الفريق الاستعداد لمواجهة الوداد من خلال المران الثاني في المغرب.

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