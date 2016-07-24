«برسوم يبحث عن وظيفة»..أول فيلم صامت فى تاريخ السينما المصرية والإفريقية

“برسوم يبحث عن وظيفة” فيلم مصري من إنتاج عام 1923، ويعتبر أول فيلم روائي مصري صامت في تاريخ السينما المصرية وأول فيلم صوّر على مستوى القارة الإفريقية، ومن بطولة: بشارة واكيم، عادل حميد، فيكتوريا كوهين، فردوس حسن، عبد الحميد زكي، محمد يوسف، سيد مصطفى.

فيلم كوميدي اجتماعي قصير تدور أحداثه بين الترابط بين المسلمين والمسيحيين، فهناك صديقان أحدهما مسلم ويدعى “الشيخ متولى” و الآخر مسيحي ويدعى “برسوم” والاثنان عاطلان عن العمل، ويعانيان من الجوع، والمنافسة في الحصول على وظيفة في إحدى البنوك.

وعن طريق الخطأ يدعوهم مدير البنك إلى غذاء فاخر بمنزله ظنا منه أنهم من رجال الأعمال الأغنياء، ولكن بعدما علم بحقيقة بحثهم عن عمل قام بطردهم من منزله.

في ختام الفيلم بينما كان الصديقان مستغرقين في النوم على إحدى الأرصفة بعد الوجبة الدسمة، قبض عليهم شرطى لينتهى الفيلم بذلك.