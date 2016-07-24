بالصور.. القوات المسلحة تسليم 7 منازل لأهالى "الكرم" بالمنيا بعد ترميمها

يعود الهدوء والاستقرار تدريجيا إلى محافظة المنيا بعد الأحداث الطائفية التي شهدتها 5 قرى بالمحافظة، بدأت من الكرم في 20 مايو الماضي وانتهت بطهنا الجبل، حيث نجحت اللجان الشعبية الممثلة في بيت العائلة والحكماء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في وأد الفتنة، وإعادة الاستقرار من جديد داخل تلك القرى.

وشهدت قرية ادمو وقرية الكرم حالة من الاستقرار والفرح والهدوء خلال الفترة الماضية بعد انتهاء الهيئة الهندسية من إعادة تأهيل المنازل المتضررة، والتي تم حرقها خلال المشاجرة التي شهدتها القرية بسبب إشاعة وجود علاقة عاطفية بين شاب قبطي وربة منزل مسيحية.

يد القوات المسلحة في اصلاح المنازل امتدت حتى للمنازل التي لم تتضرر بشكل كامل لتعيد البهجة إلى وجوه أبناء القرية.

واختارت الهيئه الهندسية اللون الأخضر للحث على العمل والأمل في وقت واحد، حيث اكتست تلك المنازل باللون الاخضر ليعود الجمال من جديد إلى شكل المنازل.

مشاهد مختلفة عند نزولك القرية عقب الأحداث ونزولها اليوم، فإذا وطأت قدمك أرض الكرم بابوقرقاص تجد في بداية القرية زخما كبيرا وأناس مختلطة بعضها ببعض لا تستطيع التفرقة بين مسلم وقبطي وعندما تسير داخل الشارع الرئيسي تجد المحالات مفتوحة والشباب في القرية تظهر عليهم الابتسامة.

وعند وصولك إلى المنازل التي تم إعادة تأهيلها، فإذا بك تجد اللون الاخضر والسعادة والابتسامة على وجوه الجميع فلا تجد اثار الحريق او المشاجرة وانما تجد فرحة وهدوء كبيرين يخيمان على الجميع بجوار تلك المنازل يجلس بائع البطيخ والذي لم تتغير وجهته ولم يغير مكانه حتي في الاحداث وعندما تساله لماذ يقول "احنا اهل ومفيش حاجة تفرقنا " وما حدث اكيد هيتنسي لاننا مش هنقدر نعيش من غير بعض.

وسلمت محافظة المنيا اليوم 7 منازل تم إعادة تأهيلها بقرية الكرم بمركز ابوقرقاص بحضور محمد عبدالفتاح السكرتير العام المساعد للمحافظة وهشام فايز القائم بأعمال رئيس مدينة ابوقرقاص وعمر راغب عمدة القرية، والذي قام بتنفيذ أعمال التأهيل والترميم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وشملت إعادة تأهيل المنازل أعمال المحارة والدهانات إلى جانب القيام بأعمال تأسيس للكهرباء والسباكة. وتضم المنازل المتضررة عدد 7 منازل منها منزل السيدة سعاد ثابت وكذلك 6 منازل أخرى طالها الحريق ، وانتهى العمل خلال شهر.

يقول ابرهيم شفيق أحد اهالي القرية إن جميع أهالي القرية بالكرم يقدمون الشكر للرئيس السيسي الذي استجاب فورا لأبنائه، وأمر بإعادة بناء تلك المنازل، وأضاف: مهما بلغت الكلمات لا نستطيع إلا أن نقول " ربنا معاك ياريس ".

أما عمر راغب عمدة القرية فقال:" اليوم فرح للجميع ولا احد ينكر الدور الذي قامت به اجهزة الدولة في اعادة الاستقرار من جديد للقرية، وأطالب الجميع ان يسير على خطى رئيس الدولة". مضيفا:" لماذا لا نفسح للحب والعمل والبناء المكان ونلفظ كل ما هو من شانه ان يعكر صفو تلك المحبة".



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شكل لاحد المنازل المتضرره



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سلم المنزل من الداخل



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احد حجرات المنزل



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منظر المنزل من الخارج



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منظر عام لمنزل اخر تم اعادة تأهيله



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منظر لأحد المنازل المعاد تأهيلها



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صورة الحمامات بالمنزل



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احد المنازل المعاد تاهيلها



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السكرتير العام مع احد اصحاب المنازل



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احد الحجرات منزل معاد تأهيله