إصابة 3 أشخاص بحالة تسمم غذائى بـ"مرسى علم"

أصيب مساء اليوم بمدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر، 3 أشخاص بحالة تسمم غذائي، تم نقلهم جميعا لمستشفى اليوم الواحد بمرسى علم لتلقيهم العلاج، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر إخطارا يفيد بنقل 3 حالات تسمم غذائي بمدينة مرسى علم لمستشفى اليوم الواحد، جراء تناولهم وجبة غذائية فاسدة، وهم أحمد محمود أحمد 23 سنة، والحسن على محمد 26 سنة ، وأحمد سعد أحمد 27 سنة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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