إصابة 3 أشخاص بحالة تسمم غذائى بـ"مرسى علم"

أصيب مساء اليوم بمدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر، 3 أشخاص بحالة تسمم غذائي، تم نقلهم جميعا لمستشفى اليوم الواحد بمرسى علم لتلقيهم العلاج، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.إعلان - Ads إعلان - Ads
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تلقى الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر إخطارا يفيد بنقل 3 حالات تسمم غذائي بمدينة مرسى علم لمستشفى اليوم الواحد، جراء تناولهم وجبة غذائية فاسدة، وهم أحمد محمود أحمد 23 سنة، والحسن على محمد 26 سنة ، وأحمد سعد أحمد 27 سنة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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