بالصور.. حملة لرفع مخلفات موقف أتوبيس شرق الدلتا فى العاشر من رمضان

فى استجابة لما نشره "اليوم السابع" صباح اليوم الأحد، عن موقف أتوبيس شرق الدلتا بمدينة العاشر من رمضان تحت عنوان "بالصور.. موقف أتوبيس شرق الدلتا بالعاشر مكب لمخلفات المحلات"، أصدر المهندس عادل النجار رئيس جهاز العاشر قرارًا فوريًا بتوجه حملة طارئة لرفع كافة المخلفات والإشغالات أمام وداخل ممر موقف أتوبيس شرق الدلتا بالأردنية بإشراف الكميائى أحمد عبد المولى نائب رئيس الجهاز للتنمية، والرائد محمود الفرماوى رئيس شرطة مرافق العاشر.

وقامت الحملة برفع كافة مخلفات المحلات بالمول التى نوه عنها تحقيق اليوم السابع، ويذكر أن الحملة ضمت كافة الإدارات المعنية برفع المخلفات فى المدينة، وهم المهندس إيهاب غريب مدير التنمية، والمهندس أحمد وهدان مدير عام الأحياء، والمهندس محمد حلاوة والمهندس محمد فتحى مسئول إدارة الإشغالات، ومسئول إدارة النظافة سعيد السيسى وأحمد الشودفى وعمال الإشغالات والنظافة.

11- إعادة المحطة لشكلها البراق

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محطة الأتوبيس تليق بالمواطنين بعد رفع المخلفات منها



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حملة الجهاز تزيل كافة المخلفات من محطة الأتوبيس



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أكوام القمامة ترفعها حملة الجهاز من داخل المحطة



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الحملة تعمل على قدم وساق لإعادة المحطة لرونقها



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تنظيف المنطقة الخاصة بالحمامات داخل المحطة



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إزالة كافة الإشغالات حول المحطة



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جانب من الحملة



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استمرار أعمال الحملة لتنظيف المحطة



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رفع كافة مخلفات المحلات بمحيط المحطة



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عمال النظافة خلال الحملة لتنظيف المحطة



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إعادة المحطة لشكلها البراق

- بالصور.. موقف أتوبيس شرق الدلتا بالعاشر مكب لمخلفات المحلات