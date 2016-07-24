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بالصور.. حملة لرفع مخلفات موقف أتوبيس شرق الدلتا فى العاشر من رمضان

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بالصور.. حملة لرفع مخلفات موقف أتوبيس شرق الدلتا فى العاشر من رمضان بالصور.. حملة لرفع مخلفات موقف أتوبيس شرق الدلتا فى العاشر من رمضان
فى استجابة لما نشره "اليوم السابع" صباح اليوم الأحد، عن موقف أتوبيس شرق الدلتا بمدينة العاشر من رمضان تحت عنوان "بالصور.. موقف أتوبيس شرق الدلتا بالعاشر مكب لمخلفات المحلات"، أصدر المهندس عادل النجار رئيس جهاز العاشر قرارًا فوريًا بتوجه حملة طارئة لرفع كافة المخلفات والإشغالات أمام وداخل ممر موقف أتوبيس شرق الدلتا بالأردنية بإشراف الكميائى أحمد عبد المولى نائب رئيس الجهاز للتنمية، والرائد محمود الفرماوى رئيس شرطة مرافق العاشر.

وقامت الحملة برفع كافة مخلفات المحلات بالمول التى نوه عنها تحقيق اليوم السابع، ويذكر أن الحملة ضمت كافة الإدارات المعنية برفع المخلفات فى المدينة، وهم المهندس إيهاب غريب مدير التنمية، والمهندس أحمد وهدان مدير عام الأحياء، والمهندس محمد حلاوة والمهندس محمد فتحى مسئول إدارة الإشغالات، ومسئول إدارة النظافة سعيد السيسى وأحمد الشودفى وعمال الإشغالات والنظافة.

11- إعادة المحطة لشكلها البراق
>حملة لرفع مخلفات موقف أتوبيس شرق الدلتا فى العاشر من رمضان (1)
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محطة الأتوبيس تليق بالمواطنين بعد رفع المخلفات منها

حملة لرفع مخلفات موقف أتوبيس شرق الدلتا فى العاشر من رمضان (2)
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حملة الجهاز تزيل كافة المخلفات من محطة الأتوبيس

حملة لرفع مخلفات موقف أتوبيس شرق الدلتا فى العاشر من رمضان (3)
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أكوام القمامة ترفعها حملة الجهاز من داخل المحطة

حملة لرفع مخلفات موقف أتوبيس شرق الدلتا فى العاشر من رمضان (4)
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الحملة تعمل على قدم وساق لإعادة المحطة لرونقها

حملة لرفع مخلفات موقف أتوبيس شرق الدلتا فى العاشر من رمضان (5)
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تنظيف المنطقة الخاصة بالحمامات داخل المحطة

حملة لرفع مخلفات موقف أتوبيس شرق الدلتا فى العاشر من رمضان (6)
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إزالة كافة الإشغالات حول المحطة

حملة لرفع مخلفات موقف أتوبيس شرق الدلتا فى العاشر من رمضان (7)
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جانب من الحملة

حملة لرفع مخلفات موقف أتوبيس شرق الدلتا فى العاشر من رمضان (8)
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استمرار أعمال الحملة لتنظيف المحطة

حملة لرفع مخلفات موقف أتوبيس شرق الدلتا فى العاشر من رمضان (9)
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رفع كافة مخلفات المحلات بمحيط المحطة

حملة لرفع مخلفات موقف أتوبيس شرق الدلتا فى العاشر من رمضان (10)
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عمال النظافة خلال الحملة لتنظيف المحطة

حملة لرفع مخلفات موقف أتوبيس شرق الدلتا فى العاشر من رمضان (11)
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إعادة المحطة لشكلها البراق

- بالصور.. موقف أتوبيس شرق الدلتا بالعاشر مكب لمخلفات المحلات

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