الأولى مكرر علمى بالأقصر: "لم أتوقع التفوق وربنا مضيعش مجهودى"

سادت حالة من السعادة منزل وشارع الطالبة أسماء عبد الناصر أحمد الصادق الأولى مكرر علمي علوم بالثانوية العامة من محافظة الأقصر، وانتقل أهالي القرية وأبناء العئلة لتقديم التهاني للطالبة المتفوقة وأسرتها.

ومن جانبها قالت الطالبة، إنها لم تكن تتوقع حصولها على مجموع 409.5 بالثانوية العامة وحصولها على المركز الأول مكرر، مؤكدةً أن الشارع الذي تسكن فيه بمنطقة أرمنت الحيط جنوب غرب الأقصر وهو شارع أبو غلاب، سادته حالة من السعادة الكبيرة وانطلقت الأفراح بين جيرانها.

وأضافت الطالبة أسماء عبد الناصر أحمد الصادق ابنة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنها كانت تحصل على دروس في كل المواد خلال الثانوية العامة، حيث إنها كانت مضطرة لذلك لضعف الشرح داخل المدرسة، مؤكدةً أنها فور تلقيها اتصال من وزير التربية والتعليم سادت فرحة عارمة داخل منزلها، والتف حولها والدها ووالدتها وإخوتها السبعة وكانوا في قمة السعادة، وحضر جميع أقاربها لتقديم التهاني والمباركات علي تصدرها للثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

وحول طريقة المذاكرة خلال الامتحانات وقبلها، قالت الطالبة أسماء عبد الناصر، إنها كانت تذاكر دروسها يومياً، ولم تكن تضع خطة بعدد ساعات المذاكرة نهائياً حتى خلال فترة الامتحانات، قائلة: "والدي ووالدتي وفروا لي كل الطرق اللي تخليني أتفوق، وبشكرهم على وقوفهم جنبي وأتمني ارد جميلهم الفترة الجاية"، وأكدت أنها لم تستطع الصيام كثيراً في شهر رمضان المبارك نظراً لكثرة المذاكرة حيث إنها أفطرت 20 يوماً في شهر رمضان المبارك لتستطيع المذاكرة.

ومن جانبه قال عبدالناصر أحمد الصادق والد الطالبة أسماء، أنه كان حريصا على توفير كافة احتياجات ابنته، من اجل أن تكون طالبة متفوقة، مشيرا إلى أن اسماء متفوقة منذ نشأتها، وأنها حصلت على المركز الأول على إدارة أرمنت التعليمية، فى الشهادة الإعدادية، وأنها تعيش وسط 8 أشقاء هى الثانية بينهم، بجانب شقيقين و6 شقيقات.

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