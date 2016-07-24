محافظ المنوفية يكرم أوائل الثانوية العامة غدا

يكرم هشام عبد الباسط محافظ المنوفية غدا أوائل الثانوية العامة للعام الدراسى 2015/2016، وتتصدر المنوفية محافظات الاقاليم بـ12طالب من بين اوائل الثانوية العامة لهذا العام .

وتضم قائمة المكرمين غدا "الطالب كريم محمد احمد المنطاش الاول مكررمدرسة شبرا باص الثانوية المطورة مركز شبين الكوم ، والطالب حازم محمد غريب عبد الستار اللحلح الاول مكرر مدرسة بتبس الثانوية المشتركة مركز شبين الكوم ، والطالب محمود محمد عبد الرحمن محمد سالم الاول مكرر مدرسة طوخ طنبشا الرسمية للغات مركز بركة السبع ، والطالبة روضة عادل محمود عز الدين صقر الاول مكرر مدرسة الماى الثانوية المشتركة مركز شبين الكوم ، والطالبه غادة عبد المنعم عبد الحميد اللطف الاول مكررمدرسة منشأة سلطان مركز منوف ، والطالب اسلام عبد الله محمد عفيفى ابو عجم مدرسة محمد صقر الثانوية ببجيرم مركز قويسنا ، والطالبة اسماء ماجد محمود بدوى الاول مكرر مدرسة محمد صقر الثانوية ببجيرم مركز قويسنا ، والطالبة رقية ابراهيم عبد الشفوق فرج الاول مكرر مدرسة ام خنان الثانوية المشتركة مركز قويسنا ، والطالبة ياسمين عبد الرحمن عبد الحميد تعلب الاول مكرر مدرسة الشهداء الثانوية بنات مركز الشهداء، والطالب على عبد الله على مصطفى القفاص السابع مكرر مدرسة التربية الاسلامية الخاصة بشبين الكوم ، والطالب محمود احمد عبد المحسن الصاوى سلام السابع مكرر مدرسة الشهيد اسماعيل احمد الطنطى بسبك الاحد مركز اشمون ، والطالب عبد الرحمن يوسف الحسينى ابو نيدة مدرسة جنزورالثانوية المشتركة مركز بركة السبع".

كما سيكرم المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير التعليم الثانوى ومديرى المدارس الثانوية التى ينتمى اليها الاوائل .

>http://www.youm7.com/story/2016/7/24/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%89_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9__%D9%83%D9%86%D8%AA_%D8%A8%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1_12%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D9%88%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%89_%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8/2813584