الأولى علمى مكرر بالغربية تطالب بتطوير مناهج التعليم

طالبت مروة إبراهيم ميهوب المليجي الشيخ من قرية المنشأة الكبرى التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، الحاصلة على المركز الأول مكرر، وزير التربية والتعليم بالاهتمام بالتعليم وحضور الطلاب للمدارس وتطوير المناهج.

وأضافت الطالبة أنها كانت تأخذ دروسا خصوصية فى جميع المواد وكانت توفق بين دروسها وتذاكر أكثر من 8ساعات فى اليوم مذاكرة جادة تبتعد فيها عن الضوضاء، وتهيئ المناخ المناسب للمذاكرة لتحصيل أكبر قدر من المعلومات.

وأشارت إلى أنها كانت تركز على ما بين السطور وتراجع من الكتاب المدرسي الذى لا يخرج عنه الامتحان، بالإضافة إلى النقاط الهامة التى تحصل عليها فى الدروس.

وأكد"مروة" أن لوالديها فضل كبير عليها طوال العام الدراسي ولم يبخلا عنها بوسائل الراحة حتى تتمكن من مذاكرة دروسها، وأهدت نجاحها إلى أسرتها وتمنت أن تصبح طبيبة ماهرة.

وطالبت وزير التربية والتعليم بالاهتمام بمنظومة التعليم واهتمام بالامتحانات التي أرهقت الطلبة، وأن تتلاشى الوزارة الأخطاء التى شهدتها الامتحانات، لأن الطلبة يبذلون مجهودا شاقا يجب أن يكلل بالنجاح، كما طالبت الطلاب بالاهتمام بالمذاكرة حتى يحققوا ما يحلمون به.

- الأول مكرر علمى: "عرفت النتيجة من التليفزيون وهحقق حلم أبويا بدخولى الطب"