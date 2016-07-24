محافظ كفر الشيخ يكرم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية مساء اليوم

يكرم السيد نصر محافظ كفر الشيخ أوائل الثانوية العامة، والدبلومات الفنية الـ11 الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية.

قالت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، خلال تصريح صحفى، إن اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، سيكرم أوائل الثانوية العامة الـ6،وأوائل الدبومات الفنية الـ5، الساعة العاشرة من مساء اليوم الأحد .

وأضافت إنها سعيدة بتحقيق 5 من الطلاب للمركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية، والطالبة السادسة حققت المركز الرابع مكرر بالقسم الأدبى، مؤكدة أنها اتصلت هاتفياً بالطلاب والطالبات لتهنئتهم.

وقالت وكيل الوزارة ،جاء فى المركز الأول مكرر على القسم العلمى علوم، الطالب محمد إبراهيم إسماعيل النجار، بمدرسة "قلين" الثانوية، بمجموع 409.5، والطالبة ندا على عبدالسلام الجمال، بمدرسة الشهيد هشام بركات، بشرق كفر الشيخ، وحصلت على المركز الأول مكرر بمجموع 409.5 درجة، الطالبة أميرة صادق إسماعيل صادق، بمدرسة كفر الشيخ الثانوية بنات على المركز الأول مكرر بمجموع 409.5، الطالب مصطفى فتحى طه النويشى، بمدرسة "الصالحات" الثانوية بمركز سيدى سالم الثانوية على المركز الأول مكرر بمجموع 409.5 درجة، والطالبة عبير السيد محمد الشوادى، بمدرسة بيلا الثانوية الجديدة بنات على المركز الأول مكرر بمجموع 409.5 درجة.

وقالت وكيل الوزارة، كما حصلت الطالبة أميرة عباس فوزى صالح حسين، بالقسم الأدبى، بمدرسة برج البرلس الثانوية المشتركة، على المركز الرابع مكرر بمجموع 408.5 درجة.

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