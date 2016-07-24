بالصور.. "أمل عفت" الأول مكرر علمى: سأدخل صيدلة وهوايتى حفظ القرآن

قالت الطالبة أمل عفت سعيد سيد الحاصلة على المركز الأول علمى مكرر على مستوى الجمهورية، ومن أبناء محافظة الوادى الجديد، إنها كانت على يقين من تحقيقها لمركز متقدم على مستوى الجمهورية ثقة فى الله لما بذلته من جهد كبير فى التحصيل الدراسى وأداء متكامل فى الامتحانات، ولم تكن تشغل بالها بتسريبات الامتحانات بقدر ما كانت تركز فى مراجعاتها وتحصيلها، مؤكدة أن الفضل فى هذا التفوق يعود لأسرتها، حيث يعمل والدها مهندس مدنى حر ووالدتها تعمل بقطاع التعليم، وشقيقتها طالبة بكلية الطب، وهم جميعًا كانوا يساندونها فى دراستها وتحصيلها منذ صغرها.

وأضافت أمل، أنها سوف تلتحق بكلية الصيدلة وتهدى تفوقها لأسرتها، وكل من ساندها ودعمها طوال فترة الدراسة فى المرحلة الثانوية، مؤكدة أن هوايتها الرئيسية هى حفظ القرآن وقراءته، وهو الذى ساعدها على سهولة التحصيل الدراسى فلم تكن تهتم بأية أمور أخرى تشغلها عن دراستها أو تحول دون إتمام هدفها الذى وضعته نصب عينيها، وهو تحقيق المركز الأول، خاصة أنها سبق وأن حققت المراكز الأولى فى الصفوف السابقة على مستوى المدرسة وعلى مستوى المحافظة أيضًا .



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قبلة من والدة الطالبة أمل عفت لتهنئتها بالتفوق



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الطالبة أمل عفت برفقة والدتها وشقيقتها الطالبة بكلية الطب



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أمل عفت صاحبة المركز الأول على الجمهورية علمى مكرر مع أسرتها



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الطالبة أمل عفت وابتسامة رضا فرحًا بحصولها على المركز الأول على الجمهورية



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والدة الطالبة أمل عفت ووالدتها

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