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حكومة الوفاق الوطنى تستدعى سفير فرنسا احتجاجا على تدخل قواتها فى ليبيا

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حكومة الوفاق الوطنى تستدعى سفير فرنسا احتجاجا على تدخل قواتها فى ليبيا حكومة الوفاق الوطنى تستدعى سفير فرنسا احتجاجا على تدخل قواتها فى ليبيا
استدعت حكومة الوفاق الوطنى الليبية سفير فرنسا لدى طرابلس احتجاجا على تدخل قوات فرنسية فى ليبيا.

وذكرت (فوكس نيوز) الأمريكية مساء اليوم الأحد، - نقلا عن مسئول دبلوماسى فرنسى ـ أن السفير أنطوان سيفان الذى يقيم فى تونس لأسباب أمنية ، سيتوجه إلى طرابلس خلال الأيام القادمة استجابة لطلب الاستدعاء المقدم من الليبية.

وأضاف المسئول الفرنسى ـ الذى رفض الكشف عن هويته - أن بلاده تركز على دعم حكومة الوحدة الليبية وتشجيع قواتها على التعاون معا من أجل التصدى للعناصر الإرهابية.

وكانت حكومة فرنسا قد اعترفت بوجود قوات خاصة فى ليبيا فى إطار الجهود الغربية لدعم حكومة الوفاق ، وذلك بعد أن لقى 3 ضباط فرنسيين مصرعهم فى حادث تحطم مروحية شرق ليبيا الأسبوع الماضي.
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مصر 365

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