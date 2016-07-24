وكيله يكشف لـ في الجول حقيقة فسخ حمودي لعقده مع بازل

هل بالفعل تم فسخ التعاقد بين أحمد حمودي ونادي بازل السويسري ليصبح حرا للانتقال إلى أي فريق؟ سؤال يُجيب عنه يحيي علي وكيل اللاعب لـFilGoal.com.

حمودي انتهى تعاقده مع الزمالك ليعود من جديد إلى صفوف نادي بازل السويسري، قبل أن تخرج العديد من التقارير تشير لفسخ النادي عقد اللاعب ليصبح حرا للانتقال.

فما صحة ذلك؟

يُجيب وكيل حمودي لـFilGoal.com قائلا: "هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة".

وأوضح "بازل لم يفسخ عقد حمودي ولا يوجد أي نية لدى النادي السويسري لفعل ذلك".

وأضاف "أي فريق سوف يرغب في ضم حمودي عليه التواصل مع بازل فاللاعب مازال مرتبطا بالنادي السويسري. ليس حرا للانتقال".

وأتم "في الوقت الحالي لا يوجد أي مفاوضات مع بازل بخصوص حمودي من أي فريق".