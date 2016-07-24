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نشرة ONA للفضائيات ا مراد مكرم في ضيافة”عسل أبيض”..ماسبيرو يبحث مصير برنامج”أنا مصر”‎

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نشرة ONA للفضائيات

إعداد – إ نجي لطفي

تنشر وكالة «ONA» نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج “التوك شو”، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية.

 

 

 

قالت الإعلامية، حنان مفيد فوزي، مقدمة برنامج «عسل أبيض» على شاشةTEN، إن الإعلامي والفنان مراد مكرم سيحل ضيفا على البرنامج غدا للحديث عن كواليس لأول مرة يتحدث عنها..للمزيد

مراد-مكرم

مراد-مكرم

عقد اليوم مؤتمراً صحفياً بحضور صفاء حجازي رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون حيت أكدت على أن الهدف من انعقاد المؤتمر هو إطلاع الرأى العام على ما يجري فى ماسبيرو بهدف تحقيق الشفافية المطلقة، وتوضيح بعض الأمور المتعلقة بالعمل بقطاعات الاتحاد والقضاء على الشائعات والأخبار المغلوطة ..للمزيد

صفاء-حجازي

صفاء-حجازي

قال الفنان كمال أبو رية، إن دوره فى مسلسل ” العندليب ” و شخصية اسماعيل شبانة من اصعب الشخصيات التى ادها..للمزيد

كمال-أبورية

كمال-أبورية

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