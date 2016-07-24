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"اليوم السابع": الناجح يرفع إيده

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"اليوم السابع": الناجح يرفع إيده "اليوم السابع": الناجح يرفع إيده
تحت عنوان "الناجح يرفع إيده"، تقرأ على صفحات "اليوم السابع" فى عدد الأثنين، قائمة بأسماء أوائل الثانوية العامة وقصص حصرية عن رحلة صعودهم إلى القمة وحصولهم على الدرجات النهائية فى غالبية المواد، وكيف تغلبوا على ظاهرة تسريب الامتحانات.

وتقرأ فى "اليوم السابع" أيضًا..
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ـ الناجح يرفع إيده.. تغطية خاصة.. أوائل "الثانوية" يروون قصص صعودهم للقمة.. الأولى علمى: وفاة أمى لم تمنعنى من التفوق.. الأول للمكفوفين: "كايرو دار" سر تفوقى.. والأول أدبى: "افتكرت مكالمة الوزير كاميرا خفية"
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>ـ الطعن على حكم إلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة

ـ تستيقظ فجأة لمواجهة زواج "العيال" بعد واقعة الدقهلية
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>ـ سؤال للكنيسة .. هل الأقباط مضطهدون فى ؟ لماذا لا يقف البابا بحسم ضد أقباط المهجر؟.. دعوا إلى مظاهرات أمام البيت الأبيض بزعم اضطهاد الأقباط فى مصر.. مطلوب أن تلتفت الكنيسة لعودة الملف القبطى إلى دائرة الضوء من جديد

ـ أحمد مرتضى يحضر جلسة "النواب" رغم بطلان عضويته.. "منصور": كل النواب يتعاطفون مع نجلى ماعدا علاء عبد المنعم ومصطفى الجندى
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>ـ المصريون اشتروا عقارات فى دبى بـ1.4 مليار درهم.. احتلوا المرتبة الثانية بين الأكثر شراء فى 6 أشهر.. والأردنيون فى المرتبة الأولى
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عدد اليوم السابع


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مصر 365

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