"اليوم السابع": الناجح يرفع إيده

تحت عنوان "الناجح يرفع إيده"، تقرأ على صفحات "اليوم السابع" فى عدد الأثنين، قائمة بأسماء أوائل الثانوية العامة وقصص حصرية عن رحلة صعودهم إلى القمة وحصولهم على الدرجات النهائية فى غالبية المواد، وكيف تغلبوا على ظاهرة تسريب الامتحانات.

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