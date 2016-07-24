أول الثانوية مكرر بالمنيا «ماليش في السياسة واعتمدت علي الدروس الخصوصية‎»

قال محمود حلمي، أول الثانوية العامة مكرر بمجموع 409.5 درجة ابن مدينة مغاغة بالمنيا، ان الفضل في تفوقه بعد المولي عز وجل لوالديه ومدرسيه، مشيرا إلي انه كان يذاكر 4ساعات يوميا ويعتمد علي الدروس الخصوصية في كل المواد.

أضاف محمود، انه لم يكن مقدما علي المذاكرة باستمرار وانما كان يتخلل يومه ممارسة هوايته المفضلة وهي لعب الجيمز علي الكمبيوتر وكتابة الشعر.

وتابع، محمود انه حتي الأن لم يستقر علي الكلية التي سوف يلتحق بها، وان مثله الاعلي هو الدكتور مصطفي محمود، وعن الأحوال السياسية التي تشهدها المنطقة ومصر قال محمود إنه لا علاقة له بالسياسة.