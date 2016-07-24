أخبار عاجلة

بالفيديو والصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
عاجل || السيسي : في بيان له اعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاث شهور علي محافظات الجمهورية وقرارات هامة وخطيرة -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أتوجه بالعزاء لكل المصريين -
ستاد مصر: تصريحات وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة حول الاعتداءات مع نادي المقاولون العرب -
قبطي يجمع بقايا ضحايا تفجير المرقسية في الإسكندرية -
بالصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
مساء dmc - لحظة وقوع إنفجارالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
داعش يهدد بشن المزيد من الهجمات ضد الأقباط في مصر -
مساء dmc - العميد " نجوى النجار " أول شهيدة في تاريخ الشرطة المصرية -
مساء dmc - ياسمين الحصري : تعليقاً على الحادث الإرهابي "اللهم إنتقم منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

أول الثانوية مكرر بالمنيا «ماليش في السياسة واعتمدت علي الدروس الخصوصية‎»

Google+ Print
أول الثانوية مكرر بالمنيا «ماليش في السياسة واعتمدت علي الدروس الخصوصية‎» أول الثانوية مكرر بالمنيا «ماليش في السياسة واعتمدت علي الدروس الخصوصية‎»

مبني وزارة التربية والتعليم

قال محمود حلمي، أول الثانوية العامة مكرر بمجموع 409.5 درجة ابن مدينة مغاغة بالمنيا، ان الفضل في تفوقه بعد المولي عز وجل لوالديه ومدرسيه، مشيرا إلي انه كان يذاكر 4ساعات يوميا ويعتمد علي الدروس الخصوصية في كل المواد.

أضاف محمود، انه لم يكن مقدما علي المذاكرة باستمرار وانما كان يتخلل يومه ممارسة هوايته المفضلة وهي لعب الجيمز علي الكمبيوتر وكتابة الشعر.

وتابع، محمود انه حتي الأن لم يستقر علي الكلية التي سوف يلتحق بها، وان مثله الاعلي هو الدكتور مصطفي محمود، وعن الأحوال السياسية التي تشهدها المنطقة ومصر قال محمود إنه لا علاقة له بالسياسة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا