تركيا..حزب الشعب يدعو لدعم العلمانية للوقوف أمام الجماعات الدينية

دعا زعيم أكبر أحزاب المعارضة التركية كمال كيليشدار أوغلو، اليوم الأحد، إلى دعم أسس الجمهورية العلمانية في البلاد من أجل منع وقوع ما حدث ليلة الانقلاب الفاشل ولجم الجماعات الدينية، حسبما ذكرت “سكاي نيوز عربية”.

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري كيليشدار أوغلو أمام عشرات الآلاف من المتظاهرين في إسطنبول إن ما حدث دليل قوي على أهمية العودة بقوة إلى المبادئ الأساسية التي قامت عليها الجمهورية وهي الديمقراطية والعلمانية والفصل بين السلطات ومنع توظيف منتسبي الجماعات الدينية في مؤسسات الدولة.

ودعا حزب الشعب الجمهوري الاشتراكي الديمقراطي والعلماني، إلى هذا التجمع، وانضم إليه حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتظاهر مناصروه كل مساء.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها “ندافع عن الجمهورية والديمقراطية”، و”السيادة ملك الشعب من دون شروط”، و”لا للانقلاب، نعم للديمقراطية”.

كما حرص العديد من المشاركين على إبداء قلقهم بعد إعلان حالة الطوارئ، ومعارضتهم لأردوغان، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.