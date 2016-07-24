مصرع عامل فى تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بأبوتشت‎ بقنا

لقى عامل مصرعه اليوم الأحد إثر إصابته بطلق ناري بسبب تجدد خصومة ثأرية بين عائلتي ” الطوايل ” و “الغنامية ” بقرية كوم هتيم التابعة لمركز أبوتشت بقنا.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارا بتجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بأبوتشت.

كشفت التحريات مصرع المدعو ” حسين. ب . ع ” من العائلة الأولى بسبب تجدد خصومة ثأرية بين العائلتين وتم نشر قوات الأمن المركزى لمنع تجدد الأشتباك بين العائلتين فتم نفل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة، وضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وندب الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة لإنهاء تصريح الدفن.