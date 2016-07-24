مفوضية الاتحاد الأوروبي: هناك فشل في المنظومة العالمية لحل أزمة اللاجئين

قال مستشار مفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون اللاجئين، وليد دوريش، اليوم الأحد، إن هناك فشلًا فى المنظومة العالمية سواء على مستوى الدول أو المؤسسات فى التعامل مع مشكلة اللاجئين، مشيرًل إلى أن كل النظم التي تم العمل بها لا تتسم بالكفاءة أو السرعة، وذلك منذ إعلان الوثيقة الأممية الخاصة باللاجئين.

وأضاف درويش خلال لقائه على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية منى بلهيم، أن كل أزمات اللاجئين تبدأ فى مناطق الحروب والكوارث الطبيعية والفقر، وعدم الاستقرار السياسي، وبالتالي هي بعيدة عن الدول الغنية وهو مايفسر اقتصار 6 دول غنية فقط على رعاية مايقرب من 9% من اللاجئين.

وأكد دوريش أن إنتقال اللاجئين إلى تلك الدول مسألة معقدة ومحفوفة بالمخاطر، وعليه فكل دولة لها قواعد صارمة للدخول إليها، من أجل احتمال اللاجئين سواء سكانيا أو اقتصادياً.