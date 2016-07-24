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مصرع مدير الشؤون القانونية بهيئة الإصلاح الزراعى فى حادث تصادم بالفيوم

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مصرع مدير الشؤون القانونية بهيئة الإصلاح الزراعى فى حادث تصادم بالفيوم مصرع مدير الشؤون القانونية بهيئة الإصلاح الزراعى فى حادث تصادم بالفيوم
لقى مدير الشئون القانونية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى مصرعه متأثرا بإصابته فى حادث انقلاب سيارة ملاكى، بطريق بحيرة قارون فى الفيوم، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، بورود بلاغ من (محمد محمد قطب-61 سنة)، من قرية فيدمين، بانقلاب سيارة شقيقه، فى إحدى المجارى المائية، بطريق فرعى سنهور / بحيرة قارون، مما أدى لوفاته.

وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب السيارة رقم (ف ه 2647)، ملاكى، قيادة (أحمد محمد قطب-59 سنة)، مدير الشئون القانونية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى، ومقيم بقرية فيدمين، بطريق فرعى سنهور - بحيرة قاررون، بسبب اختلال عجلة القيادة، مما أدى لانقلابها بالمجرى المائى، الملاصق للطريق، ووفاة قائدها، حيث تم نقل الجثة، إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزى، والتحفظ على السيارة.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 23834 لسنة 2016 م، جنح مركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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