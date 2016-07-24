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ضبط مدرس هارب من حكم بالسجن 7 سنوات فى الفيوم

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ضبط مدرس هارب من حكم بالسجن 7 سنوات فى الفيوم ضبط مدرس هارب من حكم بالسجن 7 سنوات فى الفيوم
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط مدرس، من قرية إبجيج بمركز الفيوم، محكوم عليه غيابيا بالسجن المشدد 7 سنوات، لحيازته مواد حارقة.

وكان اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بضبط (أيمن.أ.ع-43 سنة)، مدرس، من قرية إبجيج، بالاشتراك مع ضباط إدارة الأمن الوطنى، وفرع الأمن العام بالفيوم، والمحكوم عليه بالسجن المشدد 7 سنوات، غيابيا، فى القضية رقم 30485 لسنة 2014 م، جنايات مركز الفيوم، بتهمة حيازة مواد حارقة، والمقيدة برقم 2981 لسنة 2014 م، كلى حصر رقم 514 لسنة 2016 م، بجلسة 18 مايو الماضى.

كلفت إدارة البحث الجنائى، بمناقشة المتهم، وفحص أبعاد نشاطه المخالف للقانون، وأحيل إلى نيابة مركز الفيوم، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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