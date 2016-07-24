القبض على المتهم بحرق سيارتى مذيع ماسبيرو وموظف بالإنتاج الإعلامى

تمكنت مباحث قسم بنها من القبض على المتهم الهارب "هـ.م.ع"، البالغ من العمر 33 سنة، لتورطه فى حرق سيارتين الأولى مملوكة لمذيع بماسبيرو، والثانية ملك محاسب بمدينة الإنتاج الإعلامى.

كان اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من العميد مجدى راشد، مأمور قسم بنها، يفيد ورود بلاغ من أحمد عبد الغنى مذيع بشبكة الشباب والرياضة بماسبيرو، وهانى حمدى، محاسب بمدينة الإنتاج الإعلامى بقيام المتهم بحرق سيارتهما أثناء أذان المغرب فى شهر رمضان والإفطار بمنزل المحاسب هانى حمدى بشارع الحرس الوطنى ببنها.

وأكد المجنى عليهما فى المحضر رقم 5513 المحرر بقسم بنها، أن المتهم قام أمام الشهود بوضع 4 جراكن من وقود البنزين أسفل السيارتين وأشعل النيران، ما أسفر عن حرق السيارتين بالكامل، ووصل الحريق إلى خط الغاز الرئيسى القريب من مكان الحريق، إلا أن العناية الإلهية أنقذت المنطقة من كارثة، حيث حضرت الحماية المدينة وتمكنت من السيطرة على النيران.

بناءً على تعليمات العميد مجدى راشد، مأمور قسم بنها، بسرعة ضبط المتهم، قام الرائد محمد درويش رئيس مباحث القسم، والنقيب محمد غلاب، معاون المباحث، بتشكيل فريق بحث لملاحقة المتهم حتى تمكنوا من القبض عليه.

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