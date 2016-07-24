"ديكورات" عصرية في قصر أنطونيو بانديراس الجديد

اشترى الممثل الاسباني أنطونيو بانديراس Antonio Banderas أخيراً، قصراً جديداً في "كوبهام" بإنجلترا بمبلغ 3.3 مليون دولار أمريكي، ليتشارك الرومانسية مع صديقته نيكول كيمبل Nicole Kimpel، بعيداً عن عدسات الـ"باباراتزي"!

يكسو الزجاج الواجهة الخارجيّة للقصر الممتدّ على مساحة 560 متراً مربعاً، ويضمّ خمس غرف نوم وصالة سينما تحت الأرض ومنطقة "سبا" مزوّدة بغرفة للـ"ساونا". وفي دواخله، تبرز "ديكورات" عصرية، لا سيّما في مساحة الاستقبال المطلّة على الحديقة من خلال جدران الزجاج الممتدّة من الأرض إلى السقف، حيث يجذب الموقد المؤطر بخامة "الستاينلس ستيل". لناحية الأثاث، هو يتلوّن بألوان فاتحة في الصالون، الذي تشغله آلة بيانو. أمّا في غرفة المعيشة، فهو يتكشّف عن أريكة وثيرة مبطنة بالقماش الرمادي إلى جانب كرسي متحرّك. وتغطّي الأرضية قطعة من السجاد الرمادي ذي الوبرة الطويلة، تتكئ عليها قاعدة تحمل زوجين من الأوعية الشفّافة تضمّ النباتات والشتول، ما يعكس أجواءً طبيعيّةً على مشهد الديكور.

وفي غرفة المعيشة الثانية المتصلة بشكل غير مباشر مع الحديقة الخارجية من خلال واجهات الزجاج الشفّاف، يحلو اللون الأخضر على الـ"إكسسوارات" والوسائد.

للرمادي حضور في مكوّنات المطبخ من خلال الأدوات الكهربائية، فيما يطعّم خشب السنديان مشهد الديكور في هذا الحيّز، وتحديداً في "الجزيرة" التي تتوسّط المساحة. وتلفت اللوحة المثبتة على القسم العلوي من الجدار الجانبي الأنظار، إذ تجسّد صخب الحياة وضوضاءها!