رئيس المقاصة لـ في الجول: عرض الأهلي لضم ميدو جابر لا يرضينا.. والشيخ وكونان دليل احترافيتنا

أكد محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة أن عرض الأهلي لشراء ميدو جابر لا يرتقي لطموحات ناديه من أجل الاستغناء عن اللاعب الشاب.

ميدو جابر كان مطلوبا في الزمالك والأهلي إلا أن رغبة اللاعب حسمت خروج النادي الأبيض من سباق ضمه، لكن مسؤولي الفريق الأحمر لم يقدموا العرض المطلوب من المقاصة.

وقال محمد عبد السلام لـFilGoal.com يوم الأحد: "لم نصل لاتفاق مع الأهلي ومطالبنا لم يتم تلبيتها، ولا جديد حتى الآن ولا نعلم عن هل سنتوصل لاتفاق أم لا".

وأضاف "من أجل رحيل ميدو جابر لابد أن يقنعنا العرض المالي في مجلس الإدارة في ظل تمسك إيهاب جلال المدير الفني به وتصميمه على الاحتفاظ باللاعب المتألق".

وتابع "سنترك ميدو جابر فقط إذا وصلنا عرضا لا يمكن رفضه".

وعلم FilGoal.com أن عرض الأهلي وصل إلى ثمانية ملايين جنيه فيما يرغب مسؤولو المقاصة في الحصول على 10 ملايين جنيه.

الانتماء للزمالك

ورد محمد عبد السلام على حقيقة انتمائه للزمالك والتي بسببها قيل إنه يتعنت في بيع اللاعب للأهلي.

وشدد "من العيب أن يقولون هذا عني وأن انتمائي يتحكم في قراراتي، نحن نتعامل باحترافية".

وأشار عبد السلام "قمت ببيع حسين السيد للأهلي رغم وجود (خناقة) عليه مع الزمالك، أحمد الشيخ كذلك، وتركت أوسو كونان في عز تألقه للفريق الأحمر.. فكيف يتحكم انتمائي في قراراتي؟"

وتحدث عبد السلام إلى احتمالية الاستغناء عن ميدو جابر لأحد الأندية البرتغالية بعد عرض من شركة تسويق وصل نادي مصر للمقاصة.

وأفند عبد السلام أسبابه "احتراف اللاعب سيعود بالفائدة الفنية على ميدو جابر وعلى مصر، كما سيعود بفائدة مالية أيضا على النادي".