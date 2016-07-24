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مصدر مقرب من صالح جمعة لـ في الجول: قد يطلب فسخ التعاقد مع الأهلي في هذه الحالة

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مصدر مقرب من صالح جمعة لـ في الجول: قد يطلب فسخ التعاقد مع الأهلي في هذه الحالة مصدر مقرب من صالح جمعة لـ في الجول: قد يطلب فسخ التعاقد مع الأهلي في هذه الحالة

كشف مصدر مقرب من صالح جمعة لاعب وسط الأهلي عن أن ناديه لم يبلغه حتى الآن برحيله عن الفريق هذا الصيف، ولكنه فتح الباب حول إمكانية طلب فسخ التعاقد في حالة واحدة.

ولا يشارك صالح جمعة أساسيا مع الأهلي في ظل عدم اقتناع الهولندي مارتن يول المدير الفني بقدرته على المشاركة في مركز صانع الألعاب كبديل للمصاب عبد الله السعيد.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "الأهلي لم يبلغ صالح برحيله في الصيف حتى الآن، وهو لايزال يتعامل مع النادي على أنه مستمر بشكل عادي".

وتابع "صالح لن يوافق على الخروج معارا من الأهلي إلا إذا كان العرض يرضيه شخصيا".

واستدرك "في حال حاول الأهلي فرض عرض بعينه على صالح، سيطلب فسخ التعاقد مع النادي".

وخاض صاحب الـ22 عاما تجربة احترافية في أوروبا امتدت لموسم ونصف مع فريق ناسيونال ماديرا البرتغالي قبل العودة إلى فريقه الأصلي إنبي ومن ثم الانتقال إلى الأهلي العام الماضي.

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