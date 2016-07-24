رئيس الاسماعيلي: طلبنا استعارة الشيخ رسميا.. وعلاقتنا مع الاهلي ' سمن على عسل '

أكد محمد أبو السعود رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي أنه طلب استعارة أحمد الشيخ جناح الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الإسماعيلي قد باع مروان محسن مهاجم الفريق للأهلي مقابل 10 ملايين جنيه، كما يؤكد أبو السعود أنه من حقه استعارة أي لاعب من الفريق الأحمر كل موسم.

وقال أبو السعود عبر قناة الحياة: "طلبنا استعارة أحمد الشيخ وننتظر موافقة الأهلي بعد أن استطلعنا رأي اللاعب عن طريق وكيله ولم يمانع".

وأضاف "بعد عودة الأهلي من المغرب سنوقع العقود وسيكون إحدى الصفقات السوبر التي نجحنا في ضمها هذا الصيف وسنحاول أن تكون إعارة بأحقية الشراء".

وأوضح "عندما نتعاقد مع اللاعب نحاول أن نصنع له سعرا ليكون إعادة بيعه مربحا للنادي".

وتابع "علاقتنا مع الأهلي أصبحت سمن على عسل ولا توجد أي خلافات خصوصا بعدما قمنا ببيع مروان محسن".

وأتم "نهدف إلى تحسين علاقتنا مع الأندية".

وبات أحمد الشيخ مطمعا لأربعة أندية في الدوري المصري وهم الإسماعيلي وسموحة ومصر للمقاصة ووادي دجلة.