أخبار عاجلة

ستاد مصر: تصريحات وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة حول الاعتداءات مع نادي المقاولون العرب -
قبطي يجمع بقايا ضحايا تفجير المرقسية في الإسكندرية -
بالصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
مساء dmc - لحظة وقوع إنفجارالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
داعش يهدد بشن المزيد من الهجمات ضد الأقباط في مصر -
مساء dmc - العميد " نجوى النجار " أول شهيدة في تاريخ الشرطة المصرية -
مساء dmc - ياسمين الحصري : تعليقاً على الحادث الإرهابي "اللهم إنتقم منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل" -
فيديو| عمرو وردة يصنع هدفا.. ويقود باوك لاكتساح باناثينايكوس -
مساء dmc - من أمام مشرحة طنطا : هناك حالة من الحزن تسيطر على الجميع وهناك الكثير من الإغماءات -
مساء dmc - ماجدة مجلي " إحدى أقارب الشهيد إبراهيم جرجس " : إيه الهدف إني أقتل أطفال وهي بتصلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رئيس الاسماعيلي: طلبنا استعارة الشيخ رسميا.. وعلاقتنا مع الاهلي ' سمن على عسل '

Google+ Print
رئيس الاسماعيلي: طلبنا استعارة الشيخ رسميا.. وعلاقتنا مع الاهلي ' سمن على عسل ' رئيس الاسماعيلي: طلبنا استعارة الشيخ رسميا.. وعلاقتنا مع الاهلي ' سمن على عسل '

أكد محمد أبو السعود رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي أنه طلب استعارة أحمد الشيخ جناح الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الإسماعيلي قد باع مروان محسن مهاجم الفريق للأهلي مقابل 10 ملايين جنيه، كما يؤكد أبو السعود أنه من حقه استعارة أي لاعب من الفريق الأحمر كل موسم.

وقال أبو السعود عبر قناة الحياة: "طلبنا استعارة أحمد الشيخ وننتظر موافقة الأهلي بعد أن استطلعنا رأي اللاعب عن طريق وكيله ولم يمانع".

وأضاف "بعد عودة الأهلي من المغرب سنوقع العقود وسيكون إحدى الصفقات السوبر التي نجحنا في ضمها هذا الصيف وسنحاول أن تكون إعارة بأحقية الشراء".

وأوضح "عندما نتعاقد مع اللاعب نحاول أن نصنع له سعرا ليكون إعادة بيعه مربحا للنادي".

وتابع "علاقتنا مع الأهلي أصبحت سمن على عسل ولا توجد أي خلافات خصوصا بعدما قمنا ببيع مروان محسن".

وأتم "نهدف إلى تحسين علاقتنا مع الأندية".

وبات أحمد الشيخ مطمعا لأربعة أندية في الدوري المصري وهم الإسماعيلي وسموحة ومصر للمقاصة ووادي دجلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع