هل يمكن للرموش المستعارة أن تفقدك البصر؟ معلومات ستصدمك

أصبحت ملحقات الرموش موضة منتشرة بكثافة، لا سيما أن غالبية النساء يحتجن إلى رموش طويلة وكثيفة لنظرة جذابة، وليس لديهن الوقت يوميّاً لوضع الرموش. من هنا انتشرت فكرة تطبيق ملحقات الرموش التي تبقى لمدة سنة تقريباً. لكن هناك نصائح ضرورية عليك معرفتها قبل تطبيق الرموش المستعارة:

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يستغرق تطبيق مجموعة كاملة من الرموش حوالي ساعتين، ويمكن الحفاظ عليها لمدة سنة كاملة مع بعض التعديلات كل 3-4 أسابيع. كما يمكنك تطبيق نصف مجموعة من الرموش كمواد حشوأو من الناحية الخارجية لتكبير العين.



انتبهي من اللاصق!

بما أن عينيك ستبقيان مغلقتين لوقت طويل عند تطبيق ملحقات الرموش، لا يمكن للغراء أن يدخل إلى العينين. ومع ذلك، لتجنب أيّ تهيج، فإن الوقاية الأولية التي عليك اتخاذها هي عبر التأكد من أن الصمغ آمن لعينيك ولا يحتوي على أي شيء يمكن أن يضر بهما، مثل الفورمالديهايد.



هل يمكن ان تفقدي البصر؟

إذا طبقت الرموش بشكل صحيح وبطريقة غير مؤذية وأغلقت عينيك طوال وقت التطبيق، ستحصلين على نتيجة رائعة. لكن يمكن في بعض الأحيان أن تتعرضي للتحسس، ويكفي ان تتوجهي إلى أقرب صيدلية لشراء قطرات لعلاج الحساسية، لكن أن تصلي الى مرحلة فقدان البصر، فأمر مستحيل.



ماذا يحدث عندما تبكين؟

إذا واجهت أي حرق أو عدم الراحة أثناء التطبيق، مما تسبب في سيل الدموع أو جعلك تبكين، يجب عليك فوراً الابلاغ عن ذلك. قد يكون الغراء غير مناسب وبالتالي عليك بتغييره. إضافة إلى ذلك، عليك تجنب المياه والدموع على الرموش لمدة تتراوح من 12 إلى 24 ساعة بعد تطبيق ملحقات الرموش.يمكن أن تضعف المياه والدموع من قوة الغراء، وبالتالي قد يؤدي ذلك الى سقوط الرموش.



عليك الاعتناء بملحقات الرموش باختلاف نوعها: لا يمكنك استخدام المنتجات التي تعتمد على الزيوت أو مزيلات المكياج حول منطقة العين مع الغراء للعيون الحساسة.

لا يمكنك أبداً استخدام الماسكرا المضادة للماء، إذ أنه من الصعب إزالتها، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى سقوط الرموش.