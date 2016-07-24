لا تنشري السيلفي قبل قراءة نصائح كيم

كلّ النساء يتساءلن عن سبب نضارة بشرة كيم كارداشيان التي لا تشوبها شائبة. ولكن ما يبهر أكثر هو الجمال الذي تظهر به في كل مرة تأخذ فيها صورة سيلفي. نجمة السيلفي كيم كردشيان لها طريقتها الخاصة في التقاط صور السيلفي. لذلك إن كنت تريدين أن تحصلي على نسبة إعجاب عالية على صورك السيلفي تابعي هذا الموضوع، واكتشفي كل النصائح التي تعتمدها كيم عند أخذ صورة سيلفي:

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1.تأكدي من أن الضوء مناسب: عليك سيدتي أوّلاً أن تسلطي الضوء على كل الأماكن التي تريدينها أن تبرز. ومن الأفضل أن تلتقطي صورة السيلفي تحت الضوء الطبيعي قبل غروب الشمس.وأفضل طريقة لذلك هي عبر استخدام منديل أبيض أو منشفة ورقية بالقرب من وجهك لتحييد فلاش الكاميرا عند أخذ صورة السيلفي.

تقول كاردشيان، في مقابلات عديدة، إنه عندما يتعلق الأمر بالعثور على أفضل الزوايا لصور السيلفي، تعمد الى الحفاظ على ذقنها نحو الأسفل في حين تكون الكاميرا أعلى قليلاً من مستوى الوجه.

2.اتخاذ وضعية وجه البط: هذه الوضعية جيدة جدّاً لأنها تتيح لعظام الوجه أن تظهر بشكل جيد.

3.استخدمي التطبيقات لتحسين الصورة: هناك العديد من التطبيقات التي تسمح لك بتلوين بشرتك بطريقة صحيحة، على نحو سلس، كما يمكنك إزالة وإخفاء العيوب، بالإضافة إلى اختيار اللون الذي تريدين وضعه على وجنتيك، وحتى باستطاعتك تطويل رموشك قدر ما تريدين.

4.استخدمي كاميرا رقمية: كشفت كردشيان أنها تستخدم كاميرا رقمية في كل مرة تريد ان تأخذ صورة سيلفي. هذه هي الطريقة التي تجعل الصور تبدو طبيعية ومن دون أخطاء.