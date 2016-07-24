الجيش الأردنى يحبط محاولة تسلل أجنبى لإحدى الدول المجاورة

صرح مصدر عسكرى مسئول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) اليوم الأحد بأن قوات حرس الحدود أحبطت محاولة تسلل شخص من جنسية أجنبية حاول اجتياز الحدود من أراضى المملكة باتجاه إحدى الدول المجاورة.

وأفاد المصدر – فى بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – بأنه قد تم تطبيق قواعد الاشتباك مع المتسلل؛ ما أدى إلى إلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات المختصة.

وكانت قوات حرس الحدود الأردنية قد تمكنت فى 14 يوليو الجارى من إلقاء القبض على شخص يحمل الجنسية الإسرائيلية أثناء محاولته اجتياز الحدود من الغرب باتجاه الأراضى الأردنية وقد تم تحويله إلى الجهات المختصة.

وتشدد القوات المسلحة الأردنية على أنها لن تتهاون فى التعامل بأقصى درجات القوة مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الأردن ومواطنيه باستخدام جميع الوسائل المتاحة فيما أعلنت فى 21 يونيو الماضى عقب هجوم الركبان الإرهابى الحدود الشمالية والشمالية الشرقية منطقة عسكرية مغلقة، وأنه سيتم التعامل مع أى تحركات ضمنها بأقصى درجات الحزم ودون تردد أو تهاون.

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