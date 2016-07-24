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الأول مكرر بالثانوية العامة على مستوى الجمهورية ببني سويف: «القرآن» سر تفوقي‎

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الأول مكرر بالثانوية العامة على مستوى الجمهورية ببني سويف: «القرآن» سر تفوقي‎ الأول مكرر بالثانوية العامة على مستوى الجمهورية ببني سويف: «القرآن» سر تفوقي‎

الأول مكرر بالثانوية علي مستوي الجمهورية

المراسل- محمد شعبان

قال إسلام مجدى عبد البارى، الأول مكرر على القسم العلمى فى الثانوية العامة بمجموع 409.5، بمدرسة باروط الثانوية بنين ببنى سويف وإبن قرية منشأة عاصم مركز بني سويف، إن حفظى للقرآن الكريم هو سر تفوقي الدراسي.

مشيراً في تصريحات خاصة «لأونا»، كنت أذاكر 18 ساعة يوميا، ولم أضع الصلاة فى المسجد خلال هذا العام أبدا، وقال أيضا أنه فى العام القادم سيكون شقيقه أسامة فى الثانوية العامة.

وقال إسلام إنه لم يأخذ دروسا، ويتمنى أن يلتحق بكلية الطب، خاصة فى المجال العسكرى، مضيفا أن والده يعمل مفتش تموين ووالدتة تعمل مدرسة لغة عربية.

 

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