أحمد شومان الأول على الثانوية العامة: "لم أعتمد مطلقا على المدرسة"

عمت حالة من الفرح داخل منزل أسرة الطالب أحمد محمد سعيد عبد الغنى شومان، الطالب بمدرسة بلقاس الثانوية بنين، الذى حصل على المركز الأول مكرر علمى علوم بمجموع 409.5 ليتحول الشارع إلى فرح كبير بعد إعلان أوائل الثانوية العامة.

وقال الطالب شومان، إنه كان يتوقع أن يكون من بين الأوائل على الجمهورية، مؤكدا أنه لم يكن ملتزما بالحضور فى المدرسة واعتمد على الدروس الخصوصية بشكل أساسى.

وأضاف الطالب الحاصل على المركز الأول: "عندما طبقت الوزارة نظام العشر درجات على الحضور فى بداية العام الدراسى التزمنا بالحضور إلا أنه أثر علينا ذهنيا وبدنيا وأصابنا بالإرهاق نتيجة لتوالى المدرسة والدروس والمذاكرة وتنفسنا وفرحنا عندما ألغت الوزارة القرار ولم نعد نحضر إلى المدرسة.

وقال شومان: "أنا مليش فى السياسة ومش متابع الأوضاع الحالية وكل تركيزى كان فى المذاكرة وبس علشان أوصل لحلمى وأكون طبيبا، مشيرا إلى أن رغبته الأولى الدخول إلى كلية الطب بجامعة المنصورة وسيحدد بعدها التخصص.

وعبر محمد السعيد عبد الغنى شومان والد أحمد عن فرحته، قائلا إن نجله متفوق دراسيا فى كافة المراحل وأنه تفوقه اليوم لم يفاجئه، مشيرا إلى أنه علم بنتيجة نجله من التليفزيون ولم يتصل به أحد من الوزارة لإبلاغه إلا أن وفد من إدارة بلقاس التعليمية قام بزيارته فى منزله لتهنئته فور إعلان النتيجة، مشيرا إلى أنه يترك الحرية لنجله لتحديد مصيره والكلية التى يريدها وأنه يتمنى تفوق نجله الأصغر خالد كما تفوق أحمد.

http://www.youm7.com/story/2016/7/24/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8012/2813567#

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