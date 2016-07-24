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للنساء فقط .. 5 نصائح طبية للحصول على الطول المثالى

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للنساء فقط .. 5 نصائح طبية للحصول على الطول المثالى للنساء فقط .. 5 نصائح طبية للحصول على الطول المثالى
تسعى أغلب الفتيات إلى زيادة طول قامتها للوصول إلى مقاييس الجمال، فيكون الحل الأول لها ارتداء الكعب العالى والتعرض لمتاعبه المعروفة للجميع، فدائما الفتيات يعتقدن أنه بعد سن الـ25
>يكون غير متوقع لهم زيادة فى الطول والسبب الرئيسى لذلك هو حدوث تباطؤ فى صناعة هرمون النمو البشرى والمسؤل عن تصنيعه الغدة النخامية التى تلعب دورا كبيرا فى نمو جسم الإنسان، وحسب تقرير نشر عبر موقع " searchhomeremedy" يؤكد أن هناك 5 خطوات صحية يمكن للفتيات اتباعها لزيادة طولهم بشكل فعلى وبدون ارتداء الكعب العالى.

1-اتباع نظام حمية متوازن


>النظام الغذائى السليم والبعد عن الوجبات السريعة يمنح الجسم رشاقة ملحوظة، ويخلص العمود الفقرى من أحمال زائدة تجعل الفقرات مضغوطة أكثر من اللازم، فيظهر صاحبها أقصر من الحقيقى، هذا بالإضافة إلى أن تناول الوجبات الغذائية الغنية بالعناصر التالية الماغنيسيوم، الكالسيوم، الفوسفور، اليود، والبروتينات، الأحماض الأمينية، الكربوهيدرات تساعد الجسم على الحفاظ على سلامة العظام.

2-الوقوف معتدلا والحفاظ على استقامة العمود الفقرى


>من التمارين المفيدة لزيادة الطول الوقوف بشكل مستقيم وضم القدمين مع وضع اليدين على الرأس، ومحاولة تمديد الظهر إلى أعلى بقدر المستطاع والثبات على هذا الحال 15 دقيقة.

3-القفز فى الهواء


>عليك تعليق هدف يبعد عن طولك متر، ومحاولة القفز فى الهواء للمسه، يكرر التمرين فى اليوم من 10 مرات إلى 15.

4-ممارسة اليوجا:


>تعتبر تمرينات اليوجا مفيدة للغاية لزيادة الطول وجعل الجسم يتمدد بشكل سليم، كما أن هذه التمارين تساعد على استقامة الظهر وعلاج أوجاع المفاصل.

5-التعرض لأشعة الشمس


>التعرض لأشعة الشمس تعزز من فيتامين "د" الموجود فى العظام، وعلى الرغم من أن الأشعة البنفسجية ضارة ولكن ليست فى كل الأوقات، حيث يمكننا التعرض لها فى أوقات الفجر أو الغسق.

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