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برلماني يطالب باستضافة المعارض التركي فتح الله جولن في مصر

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برلماني يطالب باستضافة المعارض التركي فتح الله جولن في مصر برلماني يطالب باستضافة المعارض التركي فتح الله جولن في مصر

فتح الله جولن

قال  النائب عماد محروس يوم الأحد إنه قدم بيانا عاجلا في البرلمان للحكومة يطالبها فيه بمنح اللجوء السياسي لرجل الدين التركي فتح الله كولن الذي تتهمه بلاده بتدبير محاولة انقلاب فاشلة منتصف هذا الشهر وذلك ردا على استضافة تركيا لمعارضين مصريين.

وقال محروس لرويترز في اتصال هاتفي “تصرفت بالعاطفة المصرية والوطنية المصرية. تركيا تؤوي عناصر الجماعة المحظورة كلها واستخدمتها في إطلاق الاتهامات على وإثارة الفوضى في مصر.”

وأضاف “المعاملة يجب أن تكون بالمثل. فتح الله كولن من المعارضين الأقوياء للنظام التركي ولا مانع من أن نمنحه حق اللجوء السياسي.”

وذكر محروس أن من المتوقع أن يحضر رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير الخارجية سامح شكري إلى البرلمان لمناقشتهما بشأن طلبه ومعرفة “هل هذا جائز أم لا”.

ويعيش جولن في منفى اختياري بالولايات المتحدة منذ 1999 لكن له واسعة من المدارس والمؤسسات الخيرية والأتباع في تركيا وغيرها وهو ينفي أي صلة له بمحاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو والتي قتل فيها ما لا يقل عن 246 شخصًا.

ويتهم إردوغان كولن بإقامة “هيكل مواز” للحكومة في البلاد والتخطيط للإطاحة بالحكومة التركية وهي اتهامات ينفيها رجل الدين البالغ من العمر 75 عامًا.

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