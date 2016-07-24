تأجيل محاكمة 13 متهمًا في مشاجرة طائفية بالمرج‎

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة 13 متهمًا في مشاجرة طائفية في المرج أسفرت عن مقتل متهم، لجلسة 23 أكتوبر للإطلاع على أوراق القضية ولتقرير الطب الشرعي.

ووجهت النيابة لكل من هاني سيدهم تواضروس عبدالمسيح، طلعت سيدهم تواضروس عبدالمسيح، أشرف سيدهم تواضروس عبدالمسيح، جروج زكي سليمان جبريال، مجدي سيدهم تواضروس عبدالمسيح، هاني صبحي عباد قلدس، سعيد إبراهيم ، عادل إبراهيم، وعبده إبراهيم، وكريم عادل علي سالم، وإسماعيل محمد حمدان، رامي رضا عبداللطيف، ومحمد أحمد جودة، تهم قتل عمد، والشروع في القتل وحيازة أسلحة وذخائر، وإتلاف ممتلكات عامة.

وتعود الواقعة حينما قام عائلة مسلمة في المرج بفرض إتاوة على عائلة مسيحية نظير بناءهم عقار، فحينما رفضت العائلة المسيحية، تم تبادل اطلاق النيران مما أدى إلى سقوط شاب مسلم، وردت العائلة المسلمة بحرق العقار وسيارة ومحل تجار.