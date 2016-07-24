خبر في الجول - الأهلي يصرف النظر عن ضم جناح الترجي ' بديل رمضان صبحي '

خرج إدريس المحيرصي جناح الترجي من دائرة المرشحين للانضمام إلى الأهلي خلال الصيف الجاري، من أجل تعويض رحيل لاعبه رمضان صبحي إلى ستوك سيتي.

وكان وليد الكوكي وكيل أعمال اللاعب الذي انتهى تعاقده مع الترجي قد كشف لـFilGoal.com عن وجود اتصالات من مسؤولي الأهلي لضم للاعب. ( اقرأ تصريحاته )

وأكد وكيل إدريس على أن وفد الأهلي المتواجد حاليا في تونس لإنهاء صفقة ضم علي معلول نجم الصفاقسي، سيجتمع به للتفاوض بشأن انضمام اللاعب للفريق الأحمر.

لكن علم FilGoal.com أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن يول رفض التعاقد مع اللاعب الذي تم ترشيحه للانضمام إلى الأهلي.

ويفضل الجهاز الفني الانتظار والبحث عن اسم أكبر لتعويض رحيل رمضان صبحي.

وذكر مصدر مقرب من اللاعب أنه في طريقه للتعاقد مع ريد ستار الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان رسميا عن الصفقة خلال ساعات.

ولعب جناح الترجي صاحب الـ22 عاما 25 مباراة في الدوري التونسي الموسم المنصرم سجل خلالها 5 أهداف وصنع 8.

وكان المحيرصي أحد عناصر فريق "الدم والذهب" الذي توج بدوري أبطال إفريقيا عام 2011.