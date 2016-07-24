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ضبط 380 كيلو أحشاء لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى بسوهاج

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ضبط 380 كيلو أحشاء لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى بسوهاج ضبط 380 كيلو أحشاء لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى بسوهاج
أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج فى بيان له ، أن مديرية بسوهاج قامت بالاشتراك مع إدارة مباحث التموين بسوهاج والإدارات التموينية ومديرية الصحة ومديرية الطب البيطري بشن حملة مكبرة ناحية نجع أبو شجرة دائرة قسم ثان سوهاج اسفرت عن ضبط عمرو ع .ف .أ صاحب مخزن تجهيز مأكولات لقيامة بحيازة كمية قدرها 380كجم أحشاء لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي وتم تحرير محضر ضده والعرض علي النيابة المختصة للتصرف .
> كما تم تحرير عدد 15 مخالفة تموينية متنوعة لأصحاب المخابز بدائرة مركزي طما والمراغة مابين نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وتوقف عن الانتاج .
> وشدد المحافظ علي ضرورة المتابعة المستمرة للحالة التموينية وضبط الاسواق وتفعيل الدور الرقابي لضمان وصول الدعم لمستحقيه ، وكذلك التأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة بالأسواق حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين .

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>تموين سوهاج تحرر 24 محضرا ضد المخالفين وأصحاب المخابز

http://www.youm7.com/story/2016/7/19/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B1-24-%D9%85%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%A7-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B2/2807203

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