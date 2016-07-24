ثانى مكرر الثانوية بالقليوبية: حلم حياتى أكون دكتور قانون بكلية الحقوق

قال الطالب حسين عبد المنعم عبد العزيز بمدرسة الشهيد أحمد فؤاد بكفر شكر فى القليوبية، الحاصل على المركز الثانى مكرر فى شهادة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية بنسبة 99.8 %، إنه سعيد بتحقيق حلم والده ووالدته، لانضمامه لقائمة الأوائل والمتفوقين فى الثانوية العامة بعد عناء وتعب ومجهود.

وأضاف عبد المنعم لـ"اليوم السابع"، أن حلمه وطموحاته منذ الصغر، أن يلتحق بكلية الحقوق ويحقق الحلم الثانى بتفوقة فى دراستة للحقوق، ليعمل بالسلك القضائى، والحصول على درجة الدكتوراه داخل حرم الجامعة، ويكون من رجال القانون المعروفين فى مصر والعالم.

وأضاف "حسين": نفسى أكمل ما بدأته عائلتى التى زرعت بداخلى العدل والأمانة، وكان قدوتى فى الحياة والدى رجل العدل والقضاء؛ فهذا ما يدفعنى لدخول مجال القضاء، ولا أرغب أن أكون محاميا، ولكن هدفى أن أكون "أكاديميا" فى الجامعة. وطالب بمحاربة الأفكار الهدامة التى يروجها أعداء الوطن للنيل من سمعة العلم ومصرنا الحبيبة.

وأعرب عن سعادته بالنجاح والتفوق الذى غمر أسرته بالفرح والسعادة لحصده عناء وسهر الليالى فى المذاكرة، دون الاعتماد على الغش والتسريبات، متمنيا الاستقرار لمصرنا الحبيبة.

وأضاف "حسين": أريد ترسيخ القيم والأخلاق والعلم الصحيح فى الجيل الجديد بداية من مرحلة التعليم الأساسى (الابتدائية).

وذكر "حسين": الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، هو أول من أبلغنى بحصولى على هذا المركز، وقدم الوزير الشكر لولدتى أيضا، وبارك لنا جميعآ فى وسط فرحة كبيرة من الأسرة، موضحا أنه على الرغم من كم المذاكرة فإنة لم يهمل هوايته المفضلة وهى القراءة فى موسوعة ابن خلدون والخالدون مائة.

وقالت والدة الطالب "حنان عبدالرحمن" ربة منزل وحاصلة على بكالوريوس تجارة: زرعت بداخل ابنى حسبن منذ الصغر أهمية العلم والتعليم، ورسخت بداخله كيفية الاعتماد على النفس، وأهمية القدرات العقلية لتجعله مميزا عن غيره، وتمنيت لمصر الحبيبة الاستقرار والخير.

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