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محافظ سوهاج: إنتهاء 71% من أعمال توسعة الكورنيش الغربى

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محافظ سوهاج: إنتهاء 71% من أعمال توسعة الكورنيش الغربى محافظ سوهاج: إنتهاء 71% من أعمال توسعة الكورنيش الغربى
قال أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، إنه تم الانتهاء من 71 % من نسبة الأعمال الكورنيش الغربى وإن الأعمال تسير على قدم وثاق وبخطى ثابتة.

وأضاف شعبان أحمد المشرف على تنفيذ المشروع، أنه سيتم الإنتهاء من المشروع كاملا في نهاية مايو القادم ،حيث تم الانتهاء من عمل 1561 خازوق بطول الطريق وحفر بعمق 5 متر من المنسوب الاساسى للطريق، كما تم الانتهاء من عمل 750 خازوق حامل للكوبرى وتم الانتهاء من كافة التجارب التحميلية والاختبارات الهندسية للتأكد من سلامتها.

وأشار شعبان إلى أنه تم عمل قواعد "هامات" بمساحة 35 متر مكعب، وتم عمل جميع الاعمدة وجارى إنشاء عدد من المحال التجارية اسفل الكوبرى وبطول الطريق، كما سيتم عمل ممر أمام تلك المحلات بطول 5 متر ، حيث تم الانتهاء من أعمال وتوصيل الصرف والمياه والكهرباء.

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