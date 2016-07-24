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محافظ سوهاج يقرر تكريم أوئل الثانوية على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة

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أرشيفية

أرشيفية

قرر الدكتور ايمن عبد المنعم، محافظ سوهاج تكريم اوائل شهادة الثانوية العامة علي مستوي الجمهورية من ابناء المحافظة غدا الاثنين، بديوان عام المحافظة، بحضور السيد الاستاذ، عبد الجواد عبد العال وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج والقيادات التعليمية بالمحافظة.

وأعرب المحافظ، عن سعادته بأبنائه الذين حصدوا المراكز المتقدمة علي مستوي الجمهورية وذلك بعد ان حقق 4 من ابنائها المركز الاول في القسم العلمي، وحصلت طالبة علي المركز الرابع في القسم الادبي متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم.

وأوضح عبد الجواد، أنه تم حصول الطالب، محمد فريد محمد كامل بمدرسة سوهاج الثانوية العسكرية علي المركز الاول علمي رياضه وحصول الطالبة سلمي كامل مرسي بمدرسة طما الثانوية بنات علي المركز الاول مكرر علمي علوم، والطالبه ريهام سلطان محمد خضيري بمدرسة محمد كامل الحويج الثانوية بجهينة علي المركز الاول مكرر علمي علوم، والطالب مينا وجيه بهجت توفيق بمدرسة الشهيد حجازي الثانوية المشتركه بالبلينا علي المركز الاول مكرر علمي علوم، وحصول الطالبة شيماء احمد محمد محمد بمدرسة طهطا الثانوية بنات علي المركز الرابع مكرر بالقسم الادبي.

واضاف عبد الجواد، انه سيتم تكريم الاوئل غدا بديوان عام المحافظة من قبل السيد المحافظ ومديرية التربية والتعليم بسوهاج.

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أحد الطلاب الأوائل

أحد الطلاب الأوائل

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