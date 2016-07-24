تعرفى على الأطعمة والمشروبات التى تزيد من لبنك الطبيعى

بعد انتشار أزمة لبن الأطفال اتجهت العديد من الأمهات إلى فكرة الرضاعة الطبيعية والاستماع إلى نصيحة الجدات لتناول الأطعمة التى تزيد من لبنهن، ولكن غالبية هذه الوصفات تزيد من وزن المرأة وهو الأمر الذى تحاول الكثير من الفتيات الابتعاد عنه حفاظا على جمالها واستعادة رشاقتها مرة أخرى.

وتوضح الدكتورة "إيمان كامل" استشارى التغذية العلاجية وصحة الأسرة والطفل، بعض الخطوات التى تساعد المرأة على الإرضاع بشكل طبيعى دون الحاجة إلى اللبن الصناعى، قائلة: "مرحلة الرضاعة لا تبدأ من بعد الولادة كما يعتقد البعض، ولكن لابد أن تستعد لها الأمهات من الشهور الأخيرة للحمل بتهيئة مصنعها الداخلى لإنتاج اللبن، ويكون ذلك عن طريق زيادة سعراتها الحرارية 500 سعر حرارى فى الشهور الأخيرة للحمل و800 سعر حرارى بعد الولادة أثناء الرضاعة".

وتابعت: "بعد الولادة تبدأ الأم فى برنامج غذائى خاص بها قائم على تناول العديد من السوائل التى تمدها بالفيتامينات والمعادن التى تحتاجها لجسمها لإنتاج اللبن المفيد لطفلها، وتعتمد فى سوائلها على التالى:

- من 2 إلى 4 لتر ماء على مدار اليوم

>- من 2 إلى 4 أكواب لبن على مدار اليوم

وأضافت الدكتورة "إيمان": "أما بالنسبة للوجبات اليومية تكون مقسمة بين الخضروات الطازجة والمطبوخة، الفواكه، بيض، زبادى، مع البروتين الحيوانى لحم ودجاج خالى الدهن والسمك الغنى بالأوميجا 3، بالإضافة إلى الإكثار من تناول الخضروات الورقية مثل الجرجير والبقدونس، وتناول الحلبة إما بدون سكر أو محلى بالعسل.

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