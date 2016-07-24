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اختفاء سعوديتين في باريس

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اختفاء سعوديتين في باريس اختفاء سعوديتين في باريس

أرشيفية

قالت السفارة في فرنسا، اليوم الأحد، إنها تعمل على كشف الملابسات المتعلقة باختفاء فتاتين سعوديتين في العاصمة الفرنسية باريس، حسسبما ذكرت “سكاي نيوز عربية”.

وأضافت في بيان، أنها قامت منذ اللحظات الأولى بمتابعة الموضوع مع كافة جهات الاختصاص الفرنسية، لمعرفة كافة ظروفه وملابساته.

وأشارت السفارة إلى أنها على تواصل مستمر ومتابعة وثيقة مع والدي الفتاتين.

يأتي هذا بعد حوالي 10 أيام على اختفاء سعودية أخرى في تركيا، حيث تلقت السفارة السعودية هناك بلاغا، من أسرة قدمت إلى تركيا بغرض السياحة، باختفاء ابنتهم البالغة من العمر 17 عاما بعد أن أخذت معها جميع جوازات سفرهم وهواتفهم الجوالة.

وأوضحت السفارة أنها تواصلت مع السلطات التركية لمتابعة البلاغ، وتبين أن المراهقة غادرت إلى جورجيا، حسب إفادة سائق التاكسي الذي أقلها إلى الحدود.

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أونا

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