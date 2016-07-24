أخبار عاجلة

بالفيديو والصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
عاجل || السيسي : في بيان له اعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاث شهور علي محافظات الجمهورية وقرارات هامة وخطيرة -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أتوجه بالعزاء لكل المصريين -
ستاد مصر: تصريحات وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة حول الاعتداءات مع نادي المقاولون العرب -
قبطي يجمع بقايا ضحايا تفجير المرقسية في الإسكندرية -
بالصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
مساء dmc - لحظة وقوع إنفجارالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
داعش يهدد بشن المزيد من الهجمات ضد الأقباط في مصر -
مساء dmc - العميد " نجوى النجار " أول شهيدة في تاريخ الشرطة المصرية -
مساء dmc - ياسمين الحصري : تعليقاً على الحادث الإرهابي "اللهم إنتقم منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

محمد بن زايد يصدر قراراً بتشكيل لجنة معرض ومؤتمر "أيدكس"

Google+ Print
محمد بن زايد يصدر قراراً بتشكيل لجنة معرض ومؤتمر "أيدكس" محمد بن زايد يصدر قراراً بتشكيل لجنة معرض ومؤتمر "أيدكس"

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بتشكيل لجنة معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس 2017 برئاسة معالي اللواء الركن طيار فارس خلف خلفان المزروعي واللواء الركن إسحاق صالح محمد البلوشي نائبا للرئيس.

ونص القرار على عضوية ممثلين من وزارة الخارجية والقيادة العامة للقوات المسلحة والقيادة العامة لشرطة أبوظبي وجهاز أمن الدولة وديوان ولي العهد ودائرة المالية – الجمارك ودائرة الشؤون البلدية ودائرة النقل وجهاز الشؤون التنفيذية وهيئة الصحة – أبوظبي وشركة أبوظبي للمطارات وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض.

ووفقا للقرار تختص اللجنة بالإشراف على الإدارة والتحكم والتصديق على الخطط الأمنية الخاصة بمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس 2017 وتشكيل فرق عمل من الجهات المعنية لمساعدتها في مباشرة اختصاصاتها والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشأن تنظيم فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس 2017 وأية مهام أخرى تناط بها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية