محمد بن زايد يصدر قراراً بتشكيل لجنة معرض ومؤتمر "أيدكس"

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بتشكيل لجنة معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس 2017 برئاسة معالي اللواء الركن طيار فارس خلف خلفان المزروعي واللواء الركن إسحاق صالح محمد البلوشي نائبا للرئيس.

ونص القرار على عضوية ممثلين من وزارة الخارجية والقيادة العامة للقوات المسلحة والقيادة العامة لشرطة أبوظبي وجهاز أمن الدولة وديوان ولي العهد ودائرة المالية – الجمارك ودائرة الشؤون البلدية ودائرة النقل وجهاز الشؤون التنفيذية وهيئة الصحة – أبوظبي وشركة أبوظبي للمطارات وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض.

ووفقا للقرار تختص اللجنة بالإشراف على الإدارة والتحكم والتصديق على الخطط الأمنية الخاصة بمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس 2017 وتشكيل فرق عمل من الجهات المعنية لمساعدتها في مباشرة اختصاصاتها والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشأن تنظيم فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس 2017 وأية مهام أخرى تناط بها.