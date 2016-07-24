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هدى الأول مكرر علمى علوم: ختمت القرآن الكريم كاملاً بالصف الثالث الإعدادى

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هدى الأول مكرر علمى علوم: ختمت القرآن الكريم كاملاً بالصف الثالث الإعدادى هدى الأول مكرر علمى علوم: ختمت القرآن الكريم كاملاً بالصف الثالث الإعدادى

هدى صلاح محمد

قالت الطالبة هدى صلاح محمد بمدرسة الشهيد رضا عاشور الثانوية بمغاغة شمال المنيا، والحاصلة على 5. 409 درجة علمى علوم والأولى مكرر على مستوى الجمهورية، الحمد لله تعالى بفضل القرآن الكريم حصلت على المركز الاول علمى علوم على مستوى الجمهورية، فأنا حفظت القرآن الكريم كاملاً منذ 3 سنوات ومنذ كنت بالصف الثالث الإعدادى.

وأضافت صلاح أن العام الحالى تعبنا فيه كثيرا بسبب التسريبات، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يظلم أحدًا، وكل طالب حصل على حقه، وأضافت كنت أذاكر 8 ساعات فى اليوم، وعندما اقتربت الامتحانات كنت أذاكر ما يقرب من 12 ساعة يوميا، وأوضحت أنها أكبر الأشقاء، وقالت إن المناهج بها حشو كتير ولكن كانت هناك مناهج جيدة للغاية بينما مواد اللغة العربية والجيولوجيا كان بهما حشو كتير، ودروس ليس لها هدف وغير ومفهومه، وأتمنى أن التحق بطب القصر العينى أو طب عين شمس، وأوضحت أن والدها يعمل مدير مدرسة على عيسى​ ​الإعدادية، ووالدتها ربة منزل، ووفرا لها كل سبل الراحة والهدوء من أجل إحراز التفوق.

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