الصرف الصحي بالاسكندرية تحل مشكلة الطفح بشارع الفردوس بالعجمي

اعلنت شركة الصرف الصحي بالاسكندرية حل مشكلة الصرف الصحى بالعجمى، وذلك استجابة الى شكوى المواطنين بخصوص طفح مياه الصرف بشارع الفردوس بمنطقة أبو يوسف العجمى .

وأشار بيان صادر اليوم الى انه تم تحريك فرقة طوارئ العجمى لمكان البلاغ وتبين ان سبب الطفح ارتفاع كمية المياه داخل نفق العجمى من كثرة إعداد زوار وقاطنى منطقة العجمى وتم تسليك الخط بالسيارة النافورى وفرقة الطوارئ وإنهاء الشكوى.

طالبت الشركة الصرف الصحي المواطنين في حاله وجود أي شكوى تخص الصرف الصحي الاتصال بغرفة العمليات على رقم 175 حيث أن هذا الرقم يتلقى البلاغات من أى تيلفون أرضى على مدار الأربعة وعشرون ساعة .

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